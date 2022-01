Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a emis, joi, Ordinul cu privire la acordarea titlului de medic specialist ATI pentru un numar de 113 medici care au absolvit examenul de specialitate la 31 decembrie 2021 și au finalizat stagiile de rezidentiat. Ceilalti 48 de medici ATI care au absolvit examenul…

- Marilena Nedelcu Probabilitatea de a avea afecțiuni neurologice crește odata cu varsta, astfel ca pacienții care ajung in fața medicilor neurologi sunt numeroși. Pentru ca e foarte greu ca astfel de afecțiuni neurologice sa se vindece, specialiștii incearca sa le țina sub control, mai ales ca tratamentele…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a facut, miercuri, un scurt bilanț al finalului de an, in care arata cateva din masurile luate pentru categoriile defavorizate ale societații. Gabriela Firea anunța cateva din masurile luate la final de an, exprimandu-și speranța ca in 2022 va fi loc de mai mult și…

- Noul guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR și Minoritați, numita “Coaliția Naționala pentru Romania”, va fi “parafata” joi dimineața, prin semnarea unui acord politic in care se arata cum se va produce rotația premierilor de la PNL și PSD și a ministrilor din fiecare formațiune. Conform unui draft obținut…

- Avocatul Poporului solicita schimbarea modului in care sunt audiați medicii de la ATI, in urma reclamațiilor facute de rudelor celor care au murit in spitale. Și asta dupa ce cadrele medicale s-au plans ca sunt amenințate, in cazul neprezentarii la audieri, ca vor fi luate de la spital sau de casa cu…

- Marilena Nedelcu Medicii trag un semnal de alarma. Numarul pacientilor cu probleme dermatologice depistate in stadii avansate a crescut in perioada de pandemie. De teama imbolnavirii, pacienții au ajuns la medic doar atunci cand simptomele bolii au devenit greu de suportat. Bolile de piele au un impact…

- Noua coaliție de guvernare s-ar putea numi Coaliția pentru reziliența și dezvoltare. Sursa Zilei a aflat ca liderii PNL au fost de acord, in ședința de marți seara a conducerii partidului, cu aceasta propunere. Numele complet va cuprinde și inițialele partidelor care fac parte din coaliție – Coaliția…

- USR a anunțat ca intalnirea dintre Dacian Cioloș, Florin Cițu și Kelemen Hunor pentru negocierea formarii unui nou guvern de coaliție s-a anulat. Anunțul a fost facut cu doar cateva minute inainte ca intalnirea, programata pentru vineri la ora 14.00, sa inceapa. Surse politice au precizat pentru Sursa…