Stiri pe aceeasi tema

- “Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI se bucura de ascensiune in topurile muzicale din lume. Piesa este pe locul 1 pe radio in Rusia, pe locul 1 pe radio in Romania și pe locul 63 in top Shazam Global (cel mai sus a fost pe locul 55). Piesa compusa și produsa de Marco &Seba, Alex Cotoi, David…

- Cel mai recent single al INNEI are tot mai mult feedback pozitiv din intreaga lume. Astfel ca piesa compusa și produsa de Marco &Seba, Alex Cotoi, David Ciente, Minelli și INNA a depașit 10 milioane de vizualizari pe YouTube și urca in topurile radio și TV dupa cum urmeaza: a intrat pe Europa Plus in…

- sursa foto: Facebook\ Fortele Navale Romane Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta și 10 aparate de zbor, participa, in perioada 19-29 martie, la ,,Sea Shield 21”, cel mai mare și mai complex exercițiu multinațional NATO organizat de Forțele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii…

- La data de 23.02.2021 a avut loc Sedinta Biroului Executiv al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra RUMN .La sedinta au participat Prof. Pericles A. Mitkas, Presedintele in Exercitiu al RUMN, Prof. Eden Mamut, Secretar General al RUMN, reprezentanti in Biroul Executiv al RUMN ai universitatilor…

- Romania s-a clasat pe locul al patrulea in clasamentul pe medalii, cu 2 de aur, 5 de argint si 5 de bronz, la Campionatele Balcanice de atletism in sala pentru seniori, desfasurate sambata la Istanbul. Turcia a ocupat primul loc, cu 7 medalii de aur, 4 de argint si 4 de bronz, urmata de Ucraina, 4-6-4,…

- Cei mai multi vizitatori straini au venit anul trecut in Romania din tari situate in Europa (96,2%), ponderea cea mai mare apartinand vizitatorilor din Bulgaria (26,2%), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). De altfel, topul primelor 6 locuri, dupa ponderea in numarul…