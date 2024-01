Stiri pe aceeasi tema

- Dana Budeanu a sarbatorit Revelionul 2023-2024 intr-un stil aparte. Nu a uitat nici de fanii sai, carora le-a urat un nou an fericit, prin intermediul unei postari pe platformele sociale. Creatoarea de moda a imortalizat cateva momente de la finele lui 2023, dezvaluindu-și ținuta purtata de Anul Nou.…

- Doina Teodoru a avut o apariție de senzație, așa cum nu a mai fost vazuta. Tanara iubita a lui Catalin Scarlatescu a optat pentru o ținuta indrazneața, cu care i-a lasat pe toți masca. Actrița a lasat la vedere mai mult decat ne așteptam sa vedem de la ea. Cum s-a postat comedianta pe rețelele […] The…

- Julien’s Auctions din Hollywood a fost responsabilul unei licitații istorice in care o rochie purtata de Prințesa Diana a fost vanduta pentru o suma uimitoare, stabilind un nou record in lumea modei regale. Rochia eleganta, realizata din catifea și impodobita cu umeri mari, specifici anilor 1980, a…

- Astrologii au dezvaluit care sunt cele cinci semne zodiacale ce vor avea parte de surprize neplacute in noaptea de Anul Nou. Revelionul nu va aduce vești bune pentru nativii nascuți in aceste zodii. Vor incepe astfel anul 2024 cu pasul stang. Afla in randurile de mai jos despre cine este vorba. Horoscop…

- Mai este foarte puțin pana la Anul Nou, iar romanii inca mai cauta variante pentru petrecerea de Revelion. In timp ce unii și-au rezervat cabane la munte sau au ales sa plece din țara, alții vor sa afle cat costa Revelionul 2024 de la Hala Laminor din Capitala. Primarul sectorul 3, Robert Negoița, a…

- Kate Middleton și prințul William au fost gazdele unei ceremonii de primire fastuoase pentru președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol și soția sa, Kim Keon Hee, aflați intr-o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii. Cu toate ca protocolul și formalitațile au fost respectate cu demnitate, privirile…

- Calatoria in Africa a președintelui Klaus Iohannis și a soției sale a provocat controverse in toata țara. Apariția din Zanzibar a primei doamne a fost unul dintre cele mai excentrice momente, care a pus pe jar intreaga lume. Ce spune creatoarea de moda despre Andreea Tincu, dar și cum au criticat internauții…

- Ieri, Tudor Firea și iubita lui s-au casatorit civil. Nu doar tinerii au avut mari emoții, ci și Gabriela Firea, asta pentru ca a fost pentru prima data soacra mare. Eva, nora fostului ministru, a atras atenția tuturor cu rochia aleasa in aceasta zi importanta.