- Piesa Flashbacks face parte de pe albumul Heartbreaker al Innei, pe care o puteti asculta in sectiunea Video a materialului. Constanteanca Inna a lansat videoclipul noului single Flashbacks, o piesa ce a depasit deja 100.000 de stream uri pe Spotify.Clipul este filmat in Dubai, si o prezinta pe artista…

- Smiley si Killa Fonic se afla in Top Trending pe locul 20 cu cel mai nou hit al lor " Lasa inima sa zbiere". Piesa a fost lansata pe 12 februarie 2021 si are deja peste 30.000 de like uri. Videoclipul a strans 775.202 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Smiley ...

- Alessiah incepe anul 2021 cu un mini-EP live, format din patru melodii pe care le-a lansat de-a lungul anului 2020. Prima dintre ele este cel mai recent single, “I Know”. Piesa este compusa de catre Ionuț Catana, produsa de catre Vanotek, iar versurile sunt scrise chiar de catre tanara artista. Pentru…

- Carla’s Dreams incheie 2020 cu o surpriza pentru fanii lor care le-au fost alaturi in tot acest an și lanseaza “Simplu și ușor”, o piesa sensibila, de dragoste. Piesa a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Marcel Botezan și Sebastian Barac, text Carla’s Dreams, iar videoclipul a fost regizat și…

- Giani Kirița s-a reprofilat! Sportivul a lasat pasiunea lui de-o viața deoparte pentru cateva ore și s-a apucat de... cantat! Fostul fotbalist a filmat primul lui videoclip alaturi de celebra artista Elena Ionescu, avand mari emoții. Iata cum suna piesa celor doi!