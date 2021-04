Regina Angliei a luat o decizie excepționala in ceea ce privește imbracamintea membrilor familiei regale in timpul inmormantarii ducelui de Edinburgh, care va avea loc sambata, 17 aprilie. Ordinul este menit sa-l protejeze pe nepotul ei, prințul Harry. O inmormantare sub semnul concilierii. Odata cu inmormantarea prințului Philip, care va... The post Inmormantarea prințului Philip. Regina incalca protocolul pentru a-l salva pe Harry appeared first on Tabu .