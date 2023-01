Înmormântarea lui Benedict al XVI-lea, o înmormântare istorică, sobră, dar solemnă La ceremonia de inmormantare, incepand cu ora 9:30 (ora locala), din Piața Sf. Petru participa 120 de cardinali, 400 de episcopi și 4.000 de preoți. Sunt așteptați cel puțin 60.000 de credincioși, dar și numeroși invitați oficiali și demnitari religioși din toata lumea. Papa Francisc va prezida Liturghia de inmormantare. Dar, din cauza ca suveranul pontif are probleme de deplasare, celebratorul principal la altar este cardinalul Giovanni Battista Re, decanul Colegiului Cardinalilor, transmite Vatican news. La acesta ceremonie au fost invitate oficial doar delegațiile italiene și germane Purtatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit sambata la varsta de 95 de ani, insa in 2013 a socat lumea, cand a decis sa demisioneze, fiind primul suveran pontif care a luat aceasta decizie in ultimii aproape 600 de ani, informeaza BBC . Benedict al XVI-lea a fost ales papa la 19 aprilie 2005 iar dupa numai…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat daca va fi un vot pozitiv la Consiliul JAI din luna martie a anului 2023, ca este sigur ca Romania va deveni parte a spatiului Schengen in anul care urmeaza si a adaugat ca nu o anumita data la care se discuta aceasta aderare este miza, ci intrarea in…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat daca va fi un vot pozitiv la Consiliul JAI din luna martie a anului 2023, ca este sigur ca Romania va deveni parte a spatiului Schengen in anul care urmeaza si a adaugat ca nu o anumita data la care se discuta aceasta aderare este miza, ci intrarea in…

- Peste 50% dintre romani cred ca situatia din tara este mai rea decat in 1989, potrivit unor sondaje realizate de INSCOP Research, in cadrul proiectului „Romania Agenda 2050”, la comanda Strategic Thinking Group, lansate, joi, intr-o conferinta de presa. Parteneri in cadrul acestui proiect sunt Universitatea…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 24 octombrie, ca a discutat cu premierul PNL Nicolae Ciuca și i-a solicitat sa preia interimatul la Ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, pentru ca Romania trebuie sa asigure stabilitatea in cadrul NATO.„Ii respect…

- Statele Unite vor avea o relatie apropiata cu oricine o va inlocui pe premierul britanic, Liz Truss, dupa ce aceasta si-a anuntat demisia, joi, a declarat seful secretariatului Casei Albe, Ron Klain. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trei parlamentari ai Partidului Conservator, de guvernamant, din Marea Britanie au facut apel public la demisia premierului Liz Truss, la numai cateva saptamani de cand aceasta a preluat mandatul, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe canale neoficiale de Telegram au anunțat in aceasta seara ca unul dintre cei mai loiali oameni ai lui Vladimir Putin și-ar fi dat demisia. Este vorba despre Serghei Șoigu, ministrul rus al Apararii.