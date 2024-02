Stiri pe aceeasi tema

- Samuel Eto'o (42 de ani) a anunțat ca renunța la funcția de președinte al federației cameruneze, dupa ce „Leii Neimblanziți” au parasit competiția in „optimi”. Forul de la Yaounde (Fecafoot) i-a respins insa demisia și i-a reinnoit increderea fostului mare atacant. Scandal la o cvintupla campioana a…

- Samuel Eto'o, presedintele Federatiei Cameruneze de Fotbal, si-a inaintat demisia dupa Cupa Africii pe Natiuni, dar aceasta a fost respinsa de comitetul executiv, potrivit news.roFostul fotbalist, in varsta de 42 de ani, care ramane cel mai bun marcator din toate timpurile al tarii sale (118 meciuri,…

- Coasta de Fildeș a pierdut cu Guineea Ecuatoriala, scor 0-4, in grupele Cupei Africii pe Națiuni. Gazde și printre favoriții turneului, ivorienii risca acum eliminarea inca din faza grupelor. Lotul Coastei de Fildeș prezent la Cupa Africii e evaluat la 334 de milioane de euro pe Transfermarkt, in timp…

- Atacantul egiptean Mohamed Salah va reveni la Liverpool pentru a se trata in urma accidentarii la picior suferita in timpul Cupei Africii pe Natiuni, au anuntat, duminica seara, clubul englez si Federatia egipteana de fotbal, potrivit news.ro"Dupa noi teste efectuate asupra lui Mohamed Salah in ultimele…

- Echipa Republicii Capul Verde a produs surpriza primei etape la Cupa Africii pe Natiuni, dupa ce a invins reprezentativa Ghanei, scor 2-1, duminica, in grupa B a competitiei.Pentru Capul Verde au marcat Jamiro Monteiro (17) si Garry Rodrigues (90+2). Golul Ghanei a fost inscris de Djiku (56).…

- Cupa Africii pe Națiuni a furnizat deja prima surpriza. Nigeria lui Victor Osimhen nu a putut obține decat un rezultat de egalitate, scor 1-1, in fața reprezentativei mult mai slab cotate din Guineea Ecuatoriala. Guineea Ecuatoriala a deschis scorul in minutul 36 prin Iban Salvador, care a transformat…

- Wilfried Nathan Douala, despre care se spune ca ar avea 17 ani, a fost convocat in lotul Camerunului pentru Cupa Africii pe Națiuni. Cupa Africii se joaca in perioada 13 ianuarie – 11 februarie. Camerun este repartizata in grupa C, alaturi de Senegal, Gambia și Guinea. Rigobert Song, selecționerul Camerunului,…