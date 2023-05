Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, prin ordonanta de urgenta, un nou proiect de digitalizare la nivelul MAI care vizeaza procesul de debirocratizare completa a inmatricularii autovehiculelor, a anuntat premierul Nicolae Ciuca.

- Soferii romani ar putea scapa de mai multe drumuri la institutiile statului, iar birocratia va fi redusa, avand in vedere ca Guvernul vrea sa reglementeze prin Ordonanța de urgența inmatricularea și radierea online a mașinilor.

- Datoria statului a depașit pragul de 50 la suta din PIB. A ajuns la 50,1 la suta in mai, cu un procent mai mult decat in aprilie. Guvernul trebuie sa prezinte cat mai repede un program de reducere a datoriei. Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in februarie 2023, la 706,524…

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal DECLARAȚIE POLITICA Inmatricularea și radierea autovehiculelor in sistem online, un pas esențial in evoluția digitala a Romaniei Guvernul

- Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciuca a publicat in consultare publica Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Acest document este deosebit de important…

- Guvernul va sista incepand cu data de 15 Mai angajarile la stat. Romania nu este pregatita pentru impozitarea progresiva, pentru ca trebuie facuta pe globalizarea veniturilor Guvernul are termen 15 mai pentru inghetarea angajarilor la stat. Romania nu este pregatita pentru impozitarea progresiva, pentru…

- Conform unui proiect de ordonanța, pus in consultare publica, inmatricularea și radierea autovehiculelor s-ar putea face online. Proiectul a fost inițiat de Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, alaturi de Ministerul Afacerilor Interne.

- Inmatricularea si radierea autovehiculelor s-ar putea face online conform unui proiect de ordonanta care a fost pus in consultare publica, co-initiat de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit proiectului, MAI urmeaza sa creeze o platforma dedicata…