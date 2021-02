Stiri pe aceeasi tema

- Echipa din Gruia a inscris in minutul 90 2 si a castigat meciul.FC Viitorul a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 21 a a Ligii 1, intalnind in deplasare campioana en titre a Romaniei, CR Cluj. Formatia de pe litoral a fost foarte aproape de un rezultat de egalitate, cedand in prelungiri cu…

- CFR Cluj și Viitorul se intalnesc azi, de la 20:00, in cea mai importanta partida a zilei din Liga 1. Constanțenii vin in Gruia fara antrenorul Mircea Rednic, depistat pozitiv cu coronavirus, și spera sa opreasca seria de cinci remize consecutive. FCSB a pus din nou presiune pe CFR Cluj. ...

- ​​Mario Camora și Ciprian Deac vor continua la CFR Cluj, gruparea campioana a României anunțând pe site-ul oficial prelungirea contractelor celor doi jucatori pâna în 2024."Mario si Cipri aveau deja întelegeri semnate pâna în 2022, însa echipa…

- Billel Omrani (27 de ani), unul dintre cei mai vechi jucatori din lotul lui CFR Cluj, și-a prelungit contractul cu „feroviarii”. Chiar daca aparițiile sale in primul „11” au fost rare in ultimele luni, Omrani a fost covins de șefi sa-și prelungeasca ințelegerea cu CFR Cluj. Atacantul francez, votat…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a postat pe facebook un mesaj dupa egalul spectaculos cu Viitorul, 2-2. Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre arbitrul Istvan Kovacs, despre care a spus in mai multe randuri ca a dezavantajat-o pe FCSB, și despre duelul cu formația lui Mircea…

- Mircea Rednic (58 de ani), proaspat instalat pe banca celor de la Viitorul, a comentat egalul reușit de echipa sa in deplasare cu Chindia Targoviște, scor 1-1. „Puriul” a comentat ieșirea hazardata a lui Valentin Cojocaru, soldata cu eliminarea goalkeeper-ului, și a trimis sageți spre predecesorul Ruben…

- Cristi Pulhac, fostul elev al lui Mircea Rednic de la Dinamo, este de parere ca „Puriul” are toate șansele sa reușeasca la Viitorul. Pulhac și Rednic au colaborat la Dinamo in doua sezoane, 2006/2007 și 2008/2009;Impreuna au caștigat titlul din 2007, ultimul obținut de „caini” in Liga 1. „Mircea Rednic…

- Viitorul n-a mai așteptat pana miercuri și a oficializat numirea lui Rednic inca din aceasta seara, prin intermediul unui comunicat emis pe site-ul oficial. Fanii lui Dinamo l-ar fi vrut inapoi pe Mircea Rednic, antrenorul-talisman al „cainilor”. ...