Injecțiile cu toxina botulinică bune și la erecție! Pentru problemele de erecție sunt medicamente sau intervenția chirurgicala. Dar iata ca știința medicala a gasit o soluție mai eficace și mai ușor de suportat: injecțiile cu toxina botulinica. In luna septembrie, un meta-studiu (analiza mai multor studii deja realizate) s-a focalizat pe o injecție cu toxina botulinica, cunoscuta sub numele de Botox, care ar putea avea efecte pozitive și in cazul problemelor de erecție. Este ceea ce susțin autorii studiului publicat in revista Urology. Cercetatorii specialiști urologi au analizat șapte studii, din care doua preclinice, ce implica 362 de barbați.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

