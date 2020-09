Inițiative pentru un Spațiu european al educației până în 2025 și formarea pentru era digitală Comisia a adoptat doua inițiative care vor consolida contribuția educației și formarii la redresarea UE in urma crizei provocate de coronavirus și vor sprijini construirea unei Europe verzi și digitale. Creionand o viziune asupra Spațiului european al educației care va prinde forma pana in 2025, Comisia propune noi inițiative, mai multe investiții și o cooperare mai stransa intre statele membre pentru a-i ajuta pe toți europenii, de toate varstele, sa beneficieze de oferta bogata pusa la dispoziție de UE in materie de educație și formare. Comisia a adoptat, de asemenea, un nou Plan de acțiune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

