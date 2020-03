Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor care vor fi internate la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara va ajunge la 15. Astazi, alte trei femei au fost confirmate cu coronavirus. The post Trei noi cazuri de coronavirus in Timiș – doua femei in carantina, una in autoizolare appeared first on deBanat.ro…

- Tanara de 26 de ani din Valea Jiului, depistata cu coronavirus, a ascuns timp de aproape o saptamana faptul ca se intorsese dintr-o zona „rosie” a Italiei, respectiv din zona Verona. Intre timp, s-a plimbat prin judet si a ajuns in doua spitale. Un numar de 42 de persoane care au intrat in contact cu…

- In aceasta dupa-amiaza, tanarul de 16 ani a fost externat din Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr.Victor Babes” Timisoara, dupa doua teste consecutive negative. Directia de Sanatate Publica Timis anunta ca testele au fost efectuate in data de 06 martie 2020 si astazi 07 martie 2020,…

- Primii doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost depistati cu coronavirus, au fost externati din unitatea medicala. Este vorba despre femeia de 38 de ani care a venit in data de 20 februarie din Bergamo, Italia, cu avionul, dar si de pasagerul…

- Nepotul de 16 ani al barbatului internat marți la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" din Timișoara a fost infectat... The post Primul copil infectat cu coronavirus este din Timisoara si a fost spitalizat. UPDATE: Toti colegii baiatului se afla izolati la domiciliu appeared…

- Ministrul Sanatații Victor costache a anunțat al cincilea caz de infecție cu coronavirus din Romania. Este vorba despre un baiat de 16 ani din Timisoara, fiul barbatului infectat si internat in cursul zilei de marti, la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din...

- Calm, acțiune cu responsabilitate, apa și sapun. Acestea sunt cuvintele de ordine atunci cand vine vorba de lupta cu coronavirusul. Isteria nu duce la nimic bun și nici nu este justificata – a spus-o chiar doctorul Virgul Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, care a…

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania, unde a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice. Tanarul a fost trimis de la Resita la Timisoara, unde a fost izolat si se asteapta rezultatele analizelor.Un tanar de 25 de ani din Resita, care a lucrat…