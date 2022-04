Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Legislativului au aprobat, in cadrul ședinței de astazi, PROIECTUL de modificare a unor acte normative, in vederea asigurarii unui cadru normativ uniform și unitar in domeniul rezervelor de stat și de mobilizare. Documentul prevede operarea modificarilor in mai multe acte legislative, precum…

- Procurorii anticorupție au descins cu percheziții la domiciliul fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari. Informația a fost confirmata de catre purtatoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, care a menționat ca, acțiunile au loc…

- Au fost descoperite 18 mijloace de transport inscripționate cu litera „Z”, similare cu cele care au invadat Ucraina, relateaza Realitatea PLUS. Potrivit unui oficial al Poliției, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in localitatea Balți. Un caz similar a fost constatat și la Chișinau.Faptele pot…

- Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova anunța ca au fost blocate portalurile: flux.md; iurierosca.md; rosca;md, dupa ce ex-deputatul Iurie Roșca a declarat ca moldovenii trebuie sa se roage „nu pentru incetarea razboiului, ci pentru victoria Rusiei impotrivia globalismului satanist”.

- Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova lanseaza mieruri, 9 martie 2022, o atenționarecu privire la unele situații de „conflict” care pot degenera. Mesajul apare in contextul in care unii analiști susțineau ca Republica Moldova ar putea sa fie invadata de Ucraina. De precizat…

- Cetațenii moldoveni sint atenționați de catre Serviciul de Informații și Securitate (SIS) ca „desfașoara un comportament iresponsabil” atunci cind etaleaza și propaga unele drapele, embleme grafice, insigne, uniforme, sloganuri și formulele de salut, fapt ce genereaza in societate riscuri „de subminare…

- Serviciul de Informații și de Securitate a Republicii Moldova a blocat mai multe site-URI de știri care publica informatii false in contextul starii de urgența. Astfel, au fost sistate portalurile sputnik.md, gagauznews.md și ehomd(.)info.