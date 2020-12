Inima lui Maradona cântărea dublu decât normal La o saptamana de la decesul lui Diego Maradona, anchetatorii incearca sa afle exact ce a cauzat moartea legendei fotbalului argentinian. Sunt examinate probe de urina si sange, precum si inima lui, deoarece cantarea in jur de 500 grame, dublu fata de greutatea normala. Asta reprezinta un mister pentru profesionistii din domeniul medical care lucreaza la acest caz si care trebuie sa stabileasca daca Maradona a consumat alcool, droguri sau alta substanta cu putin (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

