Inhalat din baloane: Noul drog care face victime în sudul litoralului românesc Un nou drog face victime in sudul litoralului, avertizeaza Agenția Naționala Antidrog. La petrecerile organizate pe plaja, tinerii inhaleaza protoxid de azot (N2O) din baloane umflate cu ajutorul unui dispozitiv ce are incorporat un cartus care degaja aceasta substanta. ANA precizeaza ca protoxidul de azot (N2O) – gazul ilariant, cunoscut si sub denumirea de “Funny gas”, este un sedativ incolor si inodor si este folosit in domeniul medical, sub supraveghere medicala, in combinatie cu alte substante, in special ca anestezic, dar si in domeniul alimentar, la prepararea cremelor de tip frisca, inhalarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

