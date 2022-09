Îngroziți de facturi, românii vor panouri fotovoltaice la bloc: "Să fie montate deasupra geamurilor și pe plafonul balconului" Facturile mari la energia alectrica reprezinta unul dintre subiectele fierbinți ale acestei perioade, dupa ce sute de romani s-au trezit ca au de achitat sume uriașe. Romanii sunt ingrijorați de costurile pe care ar putea sa le aduca sezonul rece, cand apar cheltuieli suplimentare cu incalzirea. O parte dintre cei care locuiesc la casa și-au montat panouri fotovoltaice, iar soluția este de interes și pentru cei care locuiesc la bloc. Este și cazul unui roman care vrea sa-și monteze individual astfel de panouri și care cere parerea pe un grup de Facebook dedicat. "M-ar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

