Stiri pe aceeasi tema

- Volumul comerțului care trece prin Canalul Suez este afectat in urma atacurilor declanșate de rebelii houthi yemeniți in Marea Roșie, potrivit ONU se inregistreaza o scadere cu 42% in ultimele doua luni, care este ingrijorata de repercursiunile asupra comerțului global

- Atacurile lansate de rebelii Houthi din Yemen asupra navelor comerciale care tranziteaza Marea Roșie au dus la o scadere a traficului maritim cu 22% intr-o luna. Ar putea avea un impact negativ asupra economiei UE, care se confrunta deja cu o inflație ridicata și cu riscul unei recesiuni, scrie Mediafax.Uniunea…

- Livrarile de grau prin Canalul Suez au scazut cu aproape 40% in prima jumatate a lunii ianuarie, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 500.000 de tone, din cauza atacurilor lansate de rebelii Houthi asupra navelor din Marea Rosie, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Comertului intr-o…

- Livrarile de grau prin Canalul Suez au scazut cu aproape 40% in prima jumatate a lunii ianuarie, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 500.000 de tone, din cauza atacurilor lansate de rebelii Houthi asupra navelor din Marea Rosie, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Comertului.

- Razboiul din Orientul Mijlociu se extinde. In ultimele ore au avut loc atacuri ale SUA și Regatului Unit asupra bazelor și pozițiilor Houthi din Yemen, ca raspuns la atacurile asupra navelor din Marea Roșie. Extinderea conflictului ii ingrijoreaza și pe analiști. Care este impactul economic al crizei…

- In prezent, Marea Roșie este un loc periculos pentru navele comerciale, acestea fiind atacate constant de catre militanții iranieni Houthi, solidari cu grupul palestinian Hamas. Acest lucru obliga navele sa opteze pentru rute alternative. Tocmai de aceea, foarte multe companii care depind de componente…

- Conflictele din Orientul Mijlociu, posibil impuls pentru pretul petrolului. Evolutia este greu de anticipat din cauza atacurilor rebelilor Houthi (analiza)Petrolul tranzactionat in SUA, WTI, a ajuns miercuri la un varf de 75,37 de dolari pe baril, ceea ce insemna o crestere de 4,8% de la inceputul…

- Potrivit analiștilor de la EastFruit, din cauza atacurilor asupra navelor civile, probabil de catre rebelii yemeniți Houthis, cea mai mare companie de transport maritim din lume, Maersk, a suspendat toate cursele prin Marea Roșie. Navele aflate deja in tranzit așteapta sa continue raidurile in zonele…