Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai preferate deserturi de catre romani este savarina. Foarte mulți opteaza pentru cumpararea acestei prajituri direct din cofetarie. Insa, aceasta poate fi preparata și acasa. Bucatarii profesioniști au dezvaluit rețeta secreta dar și modul in care putem obține un aluat pufos. Rețeta…

- Legumele sunt la mare cautare in aceasta perioada, iar cele mai gustoase sunt cele pe care le culegem din propria gradina. Una dintre cele mai gustoase mancaruri pe care le poți consuma vara este supa de roșii ca la bunica, rețeta originala. Supa de roșii ca la bunica. Rețeta cu gustul copilariei Cei…

- Dulceața de cireșe este una dintre preferatele copiilor și se face extrem de ușor. Daca vrei sa-ți faci provizii pentru iarna și sa ai o o rețeta delicioasa de dulceața, atunci noi iți vom dezvalui care este ingredientul pe care il poți adauga și care-i da un gust unic. Puține gospodine cunosc acest…

- Majoritatea preparatelor de desert au in compoziția lor frișca. Cu toate acestea, cele mai multe bucatarese prefera sa o prepare acasa, insa problema vine abia atunci cand acestea omit ingredientul minune care ajuta la rezistența acesteia. Cum se prepara corect frișca.

- Poate cel mai important as din maneca bucatarilor profesioniști a fost dezvaluit. Afla, din randurile de mai jos, care este ingredientul pe care cofetarii il pun in frișca pentru a nu se lasa. Vei vedea ca astfel o sa reziste zile la rand pe prajituri. Ingredientul pe care cofetarii il pun in frisca…

- Reputatul chef bucatar Jamie Oliver a impartașit cu toți cei care il urmaresc in mediul online cum se prepara celebrele lui clatite in stil american, pe care le-a descris drept „frumos pufoase și groase”. Iata ce trebuie sa știi. Cu aceste trucuri nu vei putea da greș. Ingredientul delicios care se…

- Salata orientala reprezinta, cu siguranța, unul dintre preparatele culinare preferale ale romanilor. Se prepara imediat și, deși rețeta poate varia cu unul sau doua ingrediente, gustul delicios ramane intotdeauna. Ce ingredient secret ii da un plus de savoare. Cum prepari cea mai gustoasa salata orientala…

- Meniu de Paște, ”ca acasa” la Spitalul din Alba Iulia: Oua roșii, friptura, cozonac și prajituri pentru pacienții internați Oua roșii, sarmale, friptura de vita, cozonac sau prajituri: meniul pregatit de Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Mai exact pacienții internați…