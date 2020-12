Stiri pe aceeasi tema

- Daca te trezești dimineața cu respirație urat mirositoare, inseamna ca bacteriile se inmulțesc in gura ta pe timpul nopții și ca nu exista niciun flux de saliva care sa le elimine. Ingredientul din bucatarie care combate respirația urat mirositoare Neplacerea aceasta va fi combatuta doar daca te speli…

- Noni, cunoscut și sub numele de dud indian sau Morinda citrifolia, este un arbust tropical originar din Asia de Sud, Asia de Sud-Est și insulele Pacificului. Fructul acestei plante este bogat in nutrienți și antioxidanți care sunt excelenți pentru corpul dumneavoastra.Din cele mai vechi timpuri, fructele…

- Suntem invadați de rețete miraculoase in care bicarbonatul de sodiu este rege, fiind prezentat ca leac ce vindeca de la ulcer pana la cancer. Cei care recomanda consumul de pulbere alba ne prezinta acest compus chimic drept un remediu secret bine pastrat de medici. In realitate, adevarul este la mijloc.…

- Un ingredient pe care mulți dintre noi il avem in casa are beneficii neștiute asupra sanatații. Aceasta trateaza cu succes chiar și durerile de dinți. Pe langa utilizarea culinara, tarhonul are și unele proprietați miraculoase medicinale. Acest banal ingredient ne protejeaza impotriva multor boli. La…

- Un ingredient pe care toți romanii il au in bucatarie te poate ajuta sa cureți diverse suprafețe din intreaga casa. Cum sa il folosești și la curațarea caror obiecte iți sare in ajutor? Incredientul din bucatarie care te ajuta la curațenie Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar curațenia…

- Dupa un anumit timp, petele inestetice de calcar care apar pe robinetele și pe chivetele de inox sunt extrem de neplacute, dar poți sa scapi rapid de ele, cu ajutorul unui ingredient pe care oricine il are in bucatarie. Ingredientul din bucatarie care te scapa de petele de calcar Petele care apar pe…

- Pe masura ce temperaturile scad, sistemul nostru imunitar slabește, starea noastra de spirit se inrautațește, iar parul și pielea noastra se usuca. De la suplimente pina la creme și seruri, nutriționiștii ne spun cum sa creștem aportul de vitamina C inainte de iarna. Suferiți de depresie post-vacanța?…

- Din fericire, exista cateva remedii naturiste care te ajuta sa scapi de durerile de gat. Este imposibil sa nu ai macar unul in casa. Remediu 1 gat inflamat. Lamaie Unul dintre cele mai eficace remedii pentru durerile de gat este lamaia. Nu doar ca linisteste durerea, insa are si rol antiinflamator.…