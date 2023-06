Chiar daca prețul este inca destul de piperat, cireșele sunt preferatele romanilor in aceasta perioada, mai ales ca sunt o sursa buna de vitamine, dar și de detoxifianți. Ele au foarte multe calorii, insa, și nu sunt recomandate diabeticilor. Inainte de orice, trebuie sa știți ca cireșele sunt o sursa foarte buna de vitamine și minerale, fiind și detoxifianți foarte puternici, motiv pentru care sunt recomandate in special persoanelor care au probleme cu reumatismul, sufera de constipație sau de guta. Nu. insa, și diabeticilor. Cireșele conțin nu mai puțin de opt vitamine – B1, B2, B6, C, E, P,…