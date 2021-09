Inginerul, un intelectual de meserie Alaturarea dintre inginer și intelectual nu este incidentala in istorie și nici nu ține de logica coincidenței. Din prolog ar fi bine sa nu circumscriem aceasta idee universului comunist unde inginerul (la fel ca celelalte meserii și profesii ce necesitau studii superioare) era automat intelectual in cetate. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comediantul Cosmin Natanticu participa la ”Asia Express: Drumul Imparaților” sezon 4 alaturi de Eliza, soția sa. Frumoasa blondina activeaza in zona artistica și este foarte apreciata pentru abilitațile sale. Afla din randurile de mai jos cine este Eliza Natanticu, fosta Georgescu.

- Catalin Francu este fondatorul Dexonline.ro (o varianta online a dicționarului limbii romane) și de doi ani a pus pe picioare platforma civica Dignitas, pe care o vrea „o oglinda a minciunilor pe care le-au spus politicienii, a promisiunilor facute și neindeplinite”. Intr-un interviu pentru Școala 9…

- Andrei Balusescu, pietreanul care are supranumele de „cel mai puternic pompier din țara”, marturisește ca la virsta cand copii sunt intrebați ce vor sa se faca cand vor fi mari, era tentat sa spuna mai degraba ca ar vrea sa fie preot, deși acum nu-și explica exact de ce. Mai tarziu a fost tentat sa-si…

- Profesorii diriginți și invațatorii nu-i vor mai intreba pe parinții elevilor unde lucreaza, ce funcție au sau ce meserie, se arata intr-o informare trimisa de Ministerul Educației catre inspectorate și directori de școli, scrie Edupedu.ro . Concret, ministerul anunța ca „incepand cu anul școlar 2021…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au finalizat cercetarile specifice in dosarul penal deschis dupa ce, in luna mai 2021, un tanar a sustras mai multe bunuri din trei hoteluri din Mamaia. Potrivit anchetatorilor, a fost cauzand un prejudiciu total in valoare de 7.000 de lei. Recent,…

- Fostul ministru Ana Birchall il critica dur pe actualul ocupant al fotoliului de șef la Ministerul Justiției (MJ), useristul Stelian Ion. Pe care il acuza ca iși aroga munca altora. Și ca e ”obsedat” de ”PR personal” in privința desființarii – declarative, subliniaza Birchall- a Secției pentru Investigarea…

- F. T. In primele cinci luni ale anului, personalul silvic a efectuat, impreuna cu reprezentanti ai Politiei Romane, 12.800 de controale pe linia legalitații transportului materialului lemnos, fiind verificate peste 30.000 de mijloace de transport. In aceeasi perioada, au fost inregistrate aproximativ…

- Marin Mihai sau nea Marin, cum il cunosc de o viata oamenii din satul Remus, judetul Giurgiu, este dogar din tata in fiu si chiar bunicii si strabunicii lui au avut aceeasi meserie. El spune ca s-a nascut in atelierul de tamplarie al bunicului si a pus ochii pe meserie…