Stiri pe aceeasi tema

- El atrage atenția ca studiul nu are concluzii definitive și ca aspirina sub nicio forma nu trebuie luata fara recomandarea medicului, explicand in același timp premisele pe care se bazeaza studiul israelian: anumite efecte ale aspirinei ar putea combate boala determinata de coronavirus. Romania,…

- Sute de criminali sunt in libertate in Romania, cateva zeci, doar aici in Capitala, arata o statistica obținuta in exclusivitate de Antena 3. Mai exact, sunt 556 de cazuri de omor cu autor necunoscut, iar in perioada pandemiei, numarul crimelor a crescut ingrijorator. Sunt peste 556 de cazuri de omor…

- Sute de oameni așteapta, vineri, sa se vaccineze la centrul de la Romexpo. Oamenii au format cozi inca de la primele ore ale dimineții, printre aceștia se afla și mai mulți profesori. Campania de vaccinare a personalului din invațamant a debutat, miercuri, iar potrivit autoritaților aceștia nu mai trebuiau…

- Alexandru Rafila a declarat ca, desi pot exista studii independente facute pe anumite substante si medicamente, acestea trebuie aprobate de catre institutii abilitate de control, atat la nivel european, cat si pe plan national. Digitalizarea, considerata in Romania „un copil cu multe moașe, care…

- Unii merg la mall ca sa-și cumpere cel mai nou telefon sau haine ori sa bea o cafea, iar alții doar la nevoie. Este și cazul unor timișoreni care au fost programați la vaccinare anti-Covid la unul dintre cele doua centre din Timișoara, deschis chiar in cel mai mare mall al orașului. Unul dintre cele…

- Noul ministru al Fondurilor Europene anunta ca doreste sa faca „o restructurare a intregului minister”, care se va finaliza „in cateva luni”, Cristian Ghinea subliniind ca vrea o „schimbare profunda” in ministerul care gestioneaza fondurile europene. „Estimez ca in cateva luni voi finaliza procesul…

- Potrivit Realitatea PLUS, se pare ca și Institutul Matei Balș din Capitala ar fi cerut ca dozele de vaccin neutilizate sa fie redistribuite catre populație."Cine vrea sa se vaccineze... Ne raman doze si decat sa le arunc mai bine le fac la cine vrea sa se vaccineze. Asta e rationamentul pentru ca el,…

- Coada la deschiderea unui magazin de electrocasnice din Capitala, acolo unde oamenii așteapta in frig inca de la primele ore ale dimineții pentru a prinde promoțiile la electrocasnice care, spun ei, sunt și cu 50-60% reduse astazi.Oamenii incearca sa respecte pe cat posibil masurile de distanțare sociala.…