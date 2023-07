Îngerii de la Salvcenter – acum într-un spațiu nou, generos, pentru toți pacienții! Clinica medicala privata Salvcenter din Piatra-Neamț se reinnoiește pentru a face fața tuturor solicitarilor venite de la pacienți și mai ales de la aparținatorii care lucreaza in strainatate ai pacienților ce nu pot fi ingrijiți la domiciliu. O investiție majora, intr-un spațiu mult mai generos, cu dotari de ultima generație, in Dumbrava Roșie, care asigura tot ceea ce pacienții, chiar și cei aflați in stadii avansate ale bolii, nedeplasabili, au nevoie. Aici exista o construcție moderna in jur de 1.200 mp, o curte cu multe spații verzi, ce se intinde pe o suprafața de peste 2.500 mp, cu foișor,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

