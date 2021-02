Ingenuity devine primul elicopter care zboara de pe planeta noastra pe o alta planeta. Aparatul are aproape greutatea unei gantere: 1,8 kg, scrie BBC. El a ajuns pe Marte cu ajutorul roverului Perseverance de la NASA. Unde s-a aflat? In interiorul roverului. Pentru ca zborul in atmosfera subțiata a planetei Marte este mult mai complicat... View Article