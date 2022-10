Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani, din Buhuși, angajata la Taxe și Impozite Locale intr-o unitate administrativ teritoriala și-a modificat capacitatea cilindrica a autoturismului, in aplicația informatica de impozite și taxe, pentru a plati un impozit mai mic. Astfel, femeia a cauzat un prejudiciu bugetului local…

- O angajata a Serviciului de Taxe si Impozite din orasul Buhusi este cercetata penal sub acuzatia de fals informatic, dupa ce si-ar fi inregistrat autoturismul personal, in sistem, cu o capacitate cilindrica mai mica decat cea reala, pentru a diminua impozitul. ‘O femeie de 33 de ani, din Buhusi, in…

- O femeie de 33 de ani, din Buhuși, in calitate de angajata in cadrul Serviciului Impozite și Taxe dintr-o unitate administrativ teritoriala, ar fi efectuat modificari in aplicația informatica de impozite și taxe referitoare la capacitatea cilindrica a unui autoturism care ii aparținea, in scopul reducerii…

- Mai multe persoane din județul Vrancea au fost reținute de ofițerii DIICOT sub acuzația de trafic de droguri. Polițiștii au descoperit o hala de 1.000 de metri patrați, folosita la creșterea plantelor de canabis și au confiscat 50 de kilograme de canabis, ascunse intr-un perete fals. Potrivit procurorilor…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a 9 inculpați și continuarea cercetarilor sub masura controlului judiciar fața de 4 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor…

- Polițiștii și procurorii au gasit aproximativ un kg de droguri in comuna Barca, județul Dolj, și in municipiul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, in urma unor percheziții domiciliare, potrivit Agerpres.Potrivit unor comunicate ale DIICOT și IPJ Dolj, la o percheziție domiciliara, in comuna Barca, județul…

- Realizator: In judetul Vrancea, locuitorii din doua sate ale unei comune sunt obligati sa plateasca trei taxe pentru servicii de care nu beneficiaza: salubrizare, paza si iluminat public. De ce, aflam de la corespondentul RRA, Gabriel Sava: Reporter: Oamenii spun ca au fost obligati sa plateasca aceste…

- Doi militari de la Baza Aeriana Boboc, din judetul Buzau, au trecut prin momente de groaza la Lepsa, o cunoscuta localitate turistica din judetul Vrancea. Pasionati de drumetii, cei doi si-au lasat familiile la cabana si au plecat sa exploreze imprejurimile. Din cauza ploilor abundente si a viiturilor…