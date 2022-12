ING Bank lansează ING Young, un pachet bancar personalizat pentru copiii de până în 18 ani ING Bank lanseaza in preajma Sarbatorilor pachetul ING Young – card de debit și acces in aplicația Home’Bank pentru copiii intre 10 și 18 ani, cu 0 comisioane și fara costuri de administrare – disponibil online tuturor parinților care sunt clienți ING Bank, direct in aplicația Home’Bank. Produs inovator pe piața din Romania, ING Young reprezinta o soluție echilibrata și transparenta pentru intreaga familie ce ofera independența financiara copiilor și adolescenților, sub indrumarea parinților. ING Young poate fi deschis 100% online de unul dintre parinți, din aplicația HomeBank in doar cateva minute,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep primește o veste senzaționala in plin scandal de dopaj. Agenția franceza de toxicologie și farmacologie, angajata sa se ocupe de ancheta, a descoperit cum a ajuns medicamentul Roxadustat in corpul sportivei. Ramane de vazut daca aceste dovezi vor fi acceptate de cei care analizeaza cazurile…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, in cadrul ultimei ședințe, propunerea de modificare a regulamentelor naționale de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiara (masculin și feminin), precum și modificari la regulamentele privind procedurile comisiilor pentru acordarea…

- Pana de curand se spunea despre Salina Turda ca este una dintre cele mai vechi mine de sare din Europa. Noile descoperiri arheologice vin sa detroneze salina, spunand ca au descoperit, de fapt, cea mai veche exploatare de apa sarata. Arheologii au adus la lumina locul unic din Romania care are o vechime…

- Ambasada Sustenabilitații in Romania (ASR) anunța ca urmatorii 7 ani sunt esențiali pentru viitorul Pamantului. Astfel, cu ocazia Zilei Sustenabilitații in Romania, o inițiativaorganizata in parteneriat cu Lidl Romania, ASR lanseaza un apel la CONȘTIENTIZARE și ACȚIUNE COMUNA pentru a combate schimbarile climatice,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in cadrul discutiilor cu presedintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leryen, pe tema indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in cadrul PNRR, a fost atins si subiectul ajustatii unor tinte si jaloane, intre altele si posibilitatea inlocuirii prevederii…

- Toate noile construcții de locuințe sau magazine din Arad vor fi inconjurate de mai mult spațiu verde. In premiera pentru Romania, Consiliul Local Arad a adoptat, miercuri, un regulament pentru asigurarea unei suprafețe minime de spații verzi pentru lucrarile de construcții. Aradul devine primul municipiu…

- Noile informații publicate de Ministerul de Finanțe vin sa confime temerile analiștilor economici legate deficitul bugetar. In condițiile actuale, de criza și presiune economica, Romania are mari probleme in a-și regla raportul intre profit și pierderi. Asta ar putea insemna ca, la final de 2022, actuala…

- TikTok lanseaza noi funcții ce permit utilizatorilor sa ajusteze clipuri, sunete, imagini sau text mai ușor, intr-un mediu de editare complet nou. A fost lansata și funcția Photo Mode, care reprezinta un nou format tip carusel, disponibil in varianta mobile a aplicației. Noile instrumente de editare…