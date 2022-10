Echipa antrenata de Ladislau Boloni, FC Metz, a pierdut sambata, in deplasare, meciul cu formatia Girondins de Bordeaux, scor 0-2, in etapa a 11-a din Ligue 2. Golurile au fost marcate de Maja (min. 45+2, din penalty) si Fransergio (min. 90+2). Bordeaux ocupa primul loc in clasamentul din Ligue 2, cu 23 de puncta, in timo ce Metz este clasata pe locul 7, cu 14 puncte, si va juca etapa viitoare cu Sochaux. The post Infrangere suferita de echipa antrenata de Ladislau Boloni, in Ligue 2 appeared first on Puterea.ro .