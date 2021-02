Stiri pe aceeasi tema

- Echipa antrenata de romanul Adrian Ursea, OGC Nice, s-a calificat, miercuri, in saisprezecimile de finala ale Cupei Frantei la fotbal, dupa ce a invins cu 3-1 o alta formatie de Ligue 1, Nimes Olympique, in deplasare. Brazilianul Rony Lopes (13, 29) si Pierre Lees-Melou (81) au marcat golurile echipei…

- Formatia OGC Nice, antrenata de Adrian Ursea, a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa AS Monaco, intr-un meci din etapa a XXIII-a a campionatului Frantei, potrivit news.ro. Pentru AS Monaco a marcat Ben Yedder '28 (penalti) si '51, iar pentru Nice a punctat Lees-Melou…

- OGC Nice, echipa pregatita de Adrian Ursea, s-a impus pe terenul celor de la RC Lens, sâmbata seara, scor 1-0, într-un meci din etapa a 21-a din Ligue 1. În urma acestui rezultat, Nice ocupa locul 13 în clasament (26 puncte).Golul a fost marcat de Atal, în minutul 49.Adrian…

- Meciul saptamanii de fotbal franceze se joaca... in afara Franței. La Monaco e derby-ul mediteranean intre AS și Olympique Marseille, doua dintre cele mai mari cluburi din istoria Ligue 1. Monaco e in varf de forma, OM e in cadere libera. ...

- Formatia OGC Nice, antrenata de Adrian Ursea, a remizat, sambata seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Metz, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Frantei. Tot sambata, Paris Saint-Germain a invins Brest cu scorul de 3-0, potrivit news.ro. Citește și: Circuitul banilor in…

- Formatia OGC Nice, antrenata de Adrian Ursea, a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Nimes, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Frantei. Nice a marcat de doua ori desi era in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Schneiderlin ’57, scrie news.ro.…

- Formatia OGC Nice a remizat, duminica, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Reims, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Frantei. Pentru Nice a fost primul meci cu Adrian Ursea antrenor principal. Ursea este de vineri tehnicianul echipei OGC Nice, potrivit news.ro. Citește și: CNSAS:…

- Adrian Ursea (53 de ani) a preluat funcția de antrenor principal la Nice, echipa de pe locul 11 din Ligue 1. Astazi, Nice a anunțat desparțirea de antrenorul principal Patrick Vieira (44 de ani), care pregatea echipa din sud-estul Franței din 2018. Locul sau pe banca tehnica a fost luat de Adrian Ursea,…