Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 28 Mai – 03 Iunie

The Conjuring: The Devil Made Me Do It / Trăind printre demoni: E mâna diavolului Avanpremiera Regia: Michael Chaves Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson Gen Film: Horror, Mister, Thriller Durată: 117 min Rating: N 15 „Trăind printre demoni: E mâna diavolului” dezvăluie o poveste îngrozitoare… [citeste mai departe]