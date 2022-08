Echipa Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, duminica, in primul meci pe care l-a disputat in noua editie a campionatului Ucrainei, scor 0-3 cu Dnipro. Partida s-a disputat la Lviv, iar Dinamo Kiev a fost echipa gazda. Golurile au fost marcate de Sarapiy (min. 43), Pihalenok (min. 55) si Rubchynskyi (min. 90). Pentru Dinamo Kiev urmeaza confruntarea cu Zorya Lugansk, fosta adversara a Universitații Craiova din turul trei preliminar din Conference League. La fiecare stadion pe care se joaca fotbal in prima liga din Ucraina a fost construit un adapost antibombardament. The post…