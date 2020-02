Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian, locul 197 WTA, a invins-o pe Veronika Kudermetova, locul 38 WTA, in meciul patru al intalnirii de Fed Cup Romania – Rusia, astfel ca scorul general al intalnirii de la Cluj-Napoca este acum 2-2, transmite news.ro.Cristian s-a impus cu scorul de 7-5, 6-3, intr-o ora si jumatate.…

- Rusia a revenit la conducerea confruntarii cu Romania din barajul pentru accederea la turneul final Fed Cup de la Budapesta (14-19 aprilie), scor general 2-1, dupa ce Ekaterina Alexandrova (28 WTA) a invins-o dramatic, sambata, pe Ana Bogdan (90 WTA), scor 7-5, 3-6, 7-5. Jaqueline Cristian (197 WTA)…

- Echipa Romaniei este condusa de Rusia cu 2-1 in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, dupa ce Ekaterina Alexandrova a invins-o pe Ana Bogdan cu 7-5, 3-6, 7-5, sambata, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea)

- Romania și Rusia se infrunta in perioada 7-8 februarie, la Cluj, in Fed Cup. Chiar daca infruntarea de azi n-a mai produs emulația din trecut, publicul din Sala Polivalenta din Cluj a fost trup și suflet alaturi de jucatoarele lui Florin Segarceanu. Mai jos sunt 3 detalii surprinse in timpul meciului…

- Ieri, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor dintre Romania și Rusia de la Fed Cup, intalnire ce va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj, astazi si maine. Astfel, Gabriela Ruse, debutanta in echipa de Fed Cup, deschide duelul contra Rusiei intr-o partida in care o va intalni pe Ekaterina Alexandrova.…

- Romania și Rusia se vor duela pe 7 și 8 februarie in Grupa Mondiala de a Fed Cup. De la ora 13:30 are loc tragerea la sorți a meciurilor. Meciurile vor avea loc in Cluj, in Sala Polivalenta. Echipa Romaniei de Fed Cup Ana Bogdan (27 de ani, 98 WTA) Irina Bara (24 de ani, 160 WTA) Gabriela Ruse (22…

- Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a nominalizat urmatoarele jucatoare pentru intalnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a „Fed Cup: Ana Bogdan (98 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (183 WTA), Raluca Olaru (48 WTA la dublu) si Jaqueline Cristian (209 WTA),…

