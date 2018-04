Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala a publicat marți seara fotografii cu portul sirian Tartus, care adapostește o baza navala ruseasca, și care este parasit de navele de razboi ale Moscovei, speculand ca ar putea fi o masura luata in eventualitatea unor lovituri aeriene americane iminente. Rusia spune insa ca este…

- Jurnalistii de la RISE Moldova au realizat o investigatie in care prezinta cum un interlop din Spania cautat de Interpol s-a ascuns in Republica Moldova, in casa unui preot din Chisinau sub o identitate falsa. Avea sa fie prins, dar banii l-au salvat – pana intr-o zi.

- De cand și-au anunțat divorțul, toata lumea incearca sa afle care este motivul real al desparțirii lor. Unii susțin ca dorința lui Channing Tatum de a petrece și de a flirta cu alte femei a dus la destramarea cuplului. Jenna ii ia apararea lui Channing Ei bine, Jenna a ținut sa lamureasca lucrurile…

- Celebrul „cutremurolog” Vergil Hincu, cel care a ingrozit Romania de foarte multe ori cu prezicerile sale apocaliptice și eronate, este de negasit, de mai bine de trei ani. Cunoscuții au lansat zvonuri macabre, cum ca ar putea fi la un azil sau, mai rau, ar fi murit.

- Autoritatea Federala Germana a Transportului Rutier (KBA) a publicat concluziile testelor efectuate cu BMW 320d si a confirmat ca automobilul examinat respecta in totalitate toate cerintele legale.

- Conform raportului “Spam și phishing în 2017” realizat de Kaspersky Lab, infractorii cibernetici au urmarit evenimentele globale și s-au folosit de subiecte populare precum FIFA 2018 și Bitcoin pentru a pacali utilizatorii și a le fura banii sau informațiile personale, în…

- Cercetatorii Kaspersky Lab au descoperit atacuri realizate cu un nou tip de malware, care folosește o vulnerabilitate de tip zero-day din aplicația Telegram pentru desktop. Vulnerabilitatea a fost folosita pentru a livra malware multifuncțional, care, in funcție de computer, poate fi utilizat ca backdoor…

