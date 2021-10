Infracțiunile la volan aruncă încă doi maramureșeni la pușcărie Miercuri, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Sighetu Marmației și ai Secției 3 Farcașa au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii pe numele a doi barbați de 39 și 47 de ani din Mireșu Mare și Sighetu Marmației. Primul a fost condamnat la 1 an și cinci luni inchisoare pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar cel de al doilea la 1 an si doua luni inchisoare pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conform IPJ. Ambii barbați au fost depuși la Penitenciarul Baia Mare. ZiarMM… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

