Stiri pe aceeasi tema

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 14 Sibiu – Sighișoara, la kilometrul 63, in zona localitații Brateiu, județul Sibiu, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme și un autocamion.

Traficul rutier este oprit marti seara pe DE 584, in orasul Insuratei, din cauza unui accident produs intre un autocamion si doua autoturisme si soldat cu ranirea a doua persoane, care sunt incarcerate, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, vineri dimineata, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN1 Ploiesti-Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana pe DN1 Ploiesti-Brasov, pe tronsonul kilometric 102

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10, localitatea Prejmer, județul Brașov, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și un TIR.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bacau, Buzau, Gorj, Harghita și Tulcea, anunța Mediafax.

Un biciclist a fost grav ranit, miercuri, pe DN 6 Ghimpati-Alexandria, in zona localitatii Bujoreni, iar masina care l-a lovit a patruns pe sens opus si s-a ciocnit cu un alt autovehicul, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de frontiera din toata tara, 64.445 de persoane, dintre care 7.566 de cetateni ucraineni, in crestere cu circa 10% fata de ziua precedenta.

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca restrictiile de circulatie pe DN7 intre Pitesti si Ramnicu Valcea se vor institui pentru toate categoriile de vehicule incepand de luni, 7 noiembrie, pentru finalizarea lucrarilor de asfaltare a unui sector al DN65, informeaza Agerpres.