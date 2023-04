Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este suspendata provizoriu din tenis incepand din luna octombrie a anului trecut, iar Firicel Tomai (fost antrenor al liderei WTA) a venit cu informații importante despre procesul de dopaj al sportivei.

- Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep (31 de ani), a oferit ultimele informații legate de procesul in care dubla campioana de Grand Slam este anchetata pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o…

- Cazul de dopaj al Simonei Halep capata o turnura neașteptata. Cea mai buna tenismena din Romania are probleme mari cu sinuzita și a cerut acordul WTA pentru tratament medicamentos, dar acesta nu a venit in timp util. Din cauza situației care se tot agrava, Halep a fost nevoita sa ia tratament și…

- Dupa ce a fost implicata in scandalul dopajului de la US Open, in organismul ei gasindu-se substanța interzisa Roxadustat, Simona Halep primește o veste buna. Jucatorea de tenis din Romania ar putea primi despagubiri din partea WTA. Despre ce ar fi vorba. Ce despagubiri ar putea primi Simona Halep de…

- Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, susține ca sportiva va avea șansa sa se apere in cadrul unei audieri, care va avea loc in luna februarie. Cahill arata ca investigatorii au gasit sursa contaminarii și este posibil ca Simona Halep sa fi luat Roxadustat din mancare sau din suplimente.…

- Darren Cahill are contract cu Jannik Sinner, dar nu a uitat de Simona Halep, așa cum pare ca stau lucrurile cu Patrick Mouratoglou, care nu amintește decat de colaborarea cu Holge Rune. Antrenorul australian a acordat un interviu in care a explicat de ce jucatoarea din Romania a caștigat doar doua turnee…

- Radu Banciu iese din nou la atac și o critica dur pe Simona Halep. Jurnalistul este convins ca jucatoarea de tenis a mințit cand a spus ca nu a știut cum a ajuns in corpul ei celebrul Roxadustat, produsul aflat pe lista interzisa de WADA și care i-a adus suspendarea provizorie pentru dopaj. Radu Banciu,…

- Patrick Mouratoglou se departeaza tot mai mult de Simona Halep, jucatoare acuzata de dopaj cu Roxadustat. In condițiile in care audierea sportivei din Romania se tot amana, antrenorul francez a acordat un interviu in care a spus ca iși dorește o colaborare pe termen lung cu Holger Rune, danezul cu care…