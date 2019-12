Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 74 de ani, Mircea Lucescu ar putea antrena peste mari și țari. Tehnicianul roman este propus sa preia formația FC Santos din Brazilia.Cunoscuta drept formația lui Pele, dupa ce legendarul fotbalist brazilian a jucat la aceasta echipa intre 1956 și 1974, FC Santos vrea sa se desparta de…

- Informatii de ultima ora in scandalul dintre What's Up si Alice Badea! Dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate ca What's Up a ajuns la sectia de politie, au urmat detalii cutremuratoare! Acum, scandalul ia amploare! What's Up ar fi muscat de mana un om al legii.

- Handbal Club Dobrogea Sud s-a impus in fata echipei CSM Resita si a avansat in clasamentul Ligii Nationale. Echipa de la malul marii a fost incurajata de un public numeros in Sala Sporturilor din Constanta, asa cum se intampla la fiecare meci jucat pe teren propriu. Oficialii clubului constantean au…

- Cotidianul Fotomac a facut o comparație intre ce a spus Mircea Lucescu (74 de ani) cat timp era selecționer al Turciei și ce a realizat Senol Gunes (67 de ani), cel care a calificat Semiluna la Euro. Parca de-abia așteptau jurnaliștii de la Istanbul sa se califice la Euro. Voiau sa-i plateasca o polița…

- Avem informații exclusive cu privire la scandalul de vineri seara, dintr-un club din Tulcea, acolo unde Abi Talent a fost lovit cu un pahar. Surse apropiate cantarețului ne-au explicat, pas cu pas, ce s-a intamplat acolo.

- In urma cu cateva saptamani, Skoda a demarat campania de marketing pentru lansarea noii generații Octavia, model care va fi prezentat in premiera in 11 noiembrie. Acum, constructorul din Mlada Boleslav a publicat primele imagini oficiale (cu mașina acoperita cu camuflaj) și un pachet generos de informații…

- Arcadie Zaporojanu a anuntat ca mai sunt de pus la punct doar mici detalii pana cand Mircea Lucescu va semna contractul cu Dinamo Moscova. "Mircea Lucescu vrea sa o antreneze pe Dinamo Moscova, si-a dat acordul. Acum mai trebuie rezolvate cateva chestiuni organizatorice. Negocierile sunt intr-o…

- Noile acuzații, inaintate saptamana aceasta de un fost agent de informații, Nicolas Ullens, ar putea reprezenta un obstacol in candidatura lui Reynders pentru funcția de comisar european. Oficialul belgian este acuzat ca a incercat sa mușamalizeze o investigație privind plați ilegale și care…