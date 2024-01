Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunța lansarea Apelului II pentru depunerea cererilor in cadrul Programului LEADER, avind drept obiectiv selectarea grupurilor de acțiune locala (GAL) și aprobarea strategiilor de dezvoltare locala pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a…

- Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricola sau din fondul forestier nu va putea fi dobindit sau deținut de cetațenii straini, persoane fizice sau juridice. Aceasta prevedere se regasește in PROIECTUL noului Cod funciar, aprobat astazi de deputați, in lectura a doua. Proiectul a…

- Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a anunțat noi reglementari pentru urmatoarele trei luni. Importul de griu, porumb și semințe de floarea-soarelui va necesita licențiere speciala incepind cu 27 decembrie, anunța Noi.md. Licențele necesare vor fi eliberate de Ministerul Agriculturii…

- Reprezentanții Serviciului de presa al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au raspuns solicitarii Noi.md de a comenta adresarea de urgența a membrilor Asociației Forța Fermierilor catre Executiv. Fermierii au cerut Guvernului sa introduca urgent un mecanism stabil și durabil privind limitarea…

- Producția vitivinicola din Republica Moldova a fost exportata in 64 de țari ale lumii in acest an, anunța Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Astfel, exporturile vinificatorilor au crescut cu circa 18 la suta in acest an. „In primele 10 luni ale anului curent, vinificatorii au exportat…

- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a semnat un Memorandum de ințelegere cu German Sparkassenstiftung Moldova (GSM), pentru a coopera in cadrul proiectului „Acces la finanțare pentru o dezvoltare durabila și adaptabila la clima a zonelor rurale din Republica Moldova”. Obiectivul proiectului…

- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lanseaza primul apel de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare plați investiții pe etape. Apelul va fi deschis pina la data de 14 decembrie 2023. Plata investiții pe etape este o subvenție acordata etapizat, in baza de proiect investițional…