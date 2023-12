Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta informare este efectuata de: Primaria Municipiului Lugoj, str. Victoriei, nr. 4, jud. Timiș, ce intenționeaza sa solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor: REALIZARE / EXTINDERE / REABILITARE / MODERNIZARE A SISTEMELOR CU…

- FOTO: Elevii Școlii ”Ion Agarbiceanu” din Alba Iulia, vizita la Stația de tratare a apei Sebeșel și Stația de epurare a apelor uzate Alba Iulia Elevii clasei a IV-a B ai Scolii Gimnaziale Ion Agarbiceanu din municipiul Alba Iulia au trecut pragul companiei APA CTTA Alba și au avut parte de o experiența…

- Astazi, 3 noiembrie 2023, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apa, canalizare și epurare a apelor uzate furnizat de catre patru operatori. Tarifele pentru serviciul public de alimentare…

- [Bacau, 25 octombrie 2023] Articolul Comunicat de presa CRAB. Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacau și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in Margineni a fost publicat in Ziarul de Bacau .

- Lucrarile la proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in municipiul Campulung Moldovenesc, in valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, au inceput in ultima decada a lunii septembrie, iar la finalizare orașul va avea rețele de apa și canalizare in proporție de aproximativ ...

- Lucrarile de modernizare si reabilitare a sistemului de preluare a apelor uzate menajere si pluviale de pe bulevardul Mamaia au debutat, asa cum au fost anuntate, astazi ndash; 21 septembrie 2023, anunta RAJA SA. Incepand de astazi, 21 septembrie, pe bd. Mamaia din municipiul Constanta se executa lucrari…

- Lucrarile de modernizare și reabilitare a sistemului de preluare a apelor uzate menajere și pluviale de pe bulevardul Mamaia au debutat joi, anunța RAJA SA. “Incepand de astazi, pe bd. Mamaia din municipiul Constanța se executa lucrari ample și complexe de reabilitare și dezvoltare a instalațiilor destinate…

- Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru a anuntat luni ca pana in vara anului 2024 urmeaza sa fie finalizat proiectul regional de imbunatatire a nivelului de trai in localitatile raioanelor Calarasi si Straseni, prin asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate de canalizare, transmite…