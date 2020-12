Informare privind activitatea serviciului de permise și înmatriculări In urma masurilor luate de catre prefectul județului Hunedoara, Petru-Calin Marian, dupa consultari cu șeful „Serviciului Public Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara”, subcomisar de poliție Cristian-Daniel Șincovici, activitatea privind inmatricularea și radierea vehiculelor, precum și eliberarea permiselor de conducere in lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2020, comparativ cu aceeași perioada din 2019, a fost mult imbunatațita. Un aspect pozitiv in activitatea serviciului public comunitar a fost și deschiderea centrului secundar din municipiul Petroșani… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

