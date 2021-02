Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o informare meteorologica de vant puternic valabila pana duminica. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 27 februarie, ora 06:00 – 01 martie, ora 12:00 Fenomene vizate: intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata…

- Meteorlogii au emis o informare de vant puternic care intra in vigoare sambata dimineata. Pana luni, la ora 10.00, vantul va sufla cu putere in intreaga tara, rafalele ajungan la munte pana la 90 de kilometri la ora. „Din a doua parte a noptii de vineri spre sambata (26/27 februarie) vantul…

- Meteorologii de la ANM, nu vin cu vești foarte bune pentru urmatoarea perioada. In intervalul 19 februarie, ora 20:00 – 20 februarie, ora 18:00 anunța ninsori moderate cantitativ, precipitații... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ANM a transmis o informare meteo de ploi și intensificari ale vantului, valabila de duminica, ora 10.00, pana marți, ora 12.00... The post Informare meteo de ploi și vant, pana marți la pranz. Avertizare de vant puternic in Banat appeared first on Renasterea banateana .

- INFORMARE METEOROLOGICA pentru Moldova Interval de valabilitate: 13 ianuarie, ora 10:00 – 15 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului in zona montana inalta Zone afectate: Moldova In intervalul menționat, temporar va ninge indeosebi in nordul regiunii,…

- Interval de valabilitate: 09 ianuarie, ora 23:00 – 12 ianuarie, ora 06:00Fenomene vizate: precipitații mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ; intensificari temporare ale vantului, poleiZone afectate: jumatatea de sud a țariiIn intervalul menționat, in jumatatea de sud a țarii…

- Eveniment Informare de vant puternic, valabila pana joi la pranz decembrie 29, 2020 12:52 Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti o informare de vant puternic, valabila pentru intreaga țara, in perioada 29 decembrie, ora 10:00 – 31 decembrie, ora 12:00. In intervalul mentionat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o informare de vant puternic valabila la nivelul intregii tari, in perioada 29 decembrie, ora 10:00 – 31 decembrie, ora 12:00. In zona de munte a județului Alba, marți, 29 decembrie, este valabila pana la ora 16:00 o atenționare Cod Galben de intensificari…