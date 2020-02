Informare meteo: GER de crapă pietrele. Temperaturi de MINUS 22 de grade! Potrivit ANM, in intervalul 8 februarie, ora 02:00 - 09 februarie, ora 10:00, gerul va pune stapanire pe țara.Pe parcursul nopților și al dimineților de 8 și 9 februarie, vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile vor cobori frecvent sub -10 grade și local, mai ales in nord-estul, centrul și sudul țarii sub -15 grade (pana in jurul a -22 de grade in zonele depresionare).In funcție de condițiile locale, se va forma ghețuș. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare de nopti si dimineti geroase. In nord-estul, centrul si sudul tarii temperaturile vor cobori pana la minus 22 de grade. In Banat și in zona de vest maine și poimaine urmeaza doua nopți cu temperaturi de pana la minus 6 grade Informarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare de nopti si dimineti geroase. In nord-estul, centrul si sudul tarii temperaturile vor cobori pana la minus 22 de grade. In Banat și in zona de vest maine și poimaine urmeaza doua nopți cu temperaturi de pana la minus 6 grade Informarea…

- Potrivit ANM, in intervalul 8 februarie, ora 02:00 - 09 februarie, ora 10:00, gerul va pune stapanire pe țara.Pe parcursul nopților și al dimineților de 8 și 9 februarie, vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile vor cobori frecvent sub -10 grade și local, mai ales in nord-estul,…

- Vremea in Moldova va fi calda miine, apoi se va raci treptat. Miine si duminica, cerul va fi noros, apoi va deveni variabil la senin. De miine noapte, local, se vor semnala precipitatii mixte si vor fi conditii de polei, iar la munte, va ninge. Vantul va sufla slab pana la moderat cu unele intensificari…

- Vremea se incalzește in acest weekend, in județul Alba. Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 7-8 grade. Nu sunt anunțate precipitații. La munte va fi ușor mai cald decat la altitudini mai joase. Duminica, la Alba Iulia, vor fi 6 grade Celsius, iar la Campeni 8 grade Celsius. Va prezentam…

- Meteorologul Ciprian Bularca de la Statia meteo din Intorsura Buzaului a declarat miercuri, pentru Agerpres, ca aceasta a fost cea mai geroasa noapte din actualul sezon, temperaturile osciland intre minus 20 si minus 21 de grade Celsius. Potrivit acestuia, si urmatoarele zile vor fi friguroase, dupa…

- Cea mai scazuta temperatura din tara inregistrata marti dimineata a fost de minus 17 grade, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac (judetul Sibiu) si la Poiana Stampei...

- Vremea se va raci în urmatoarele zile. Minimele termice vor coborî pâna la -8 grade Celsius. Frigul se va simți chiar de mâine, 1 decembrie. Duminica noaptea, minimele vor coborî pâna la 0.. +3 grade, iar luni noaptea – pâna la -8.. -5 grade…