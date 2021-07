Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare meteo de FURTUNI, in Alba și alte județe. Averse torențiale, descarcari electrice și grindina Atenționare meteo de FURTUNI, in Alba și alte județe. Averse torențiale, descarcari electrice și grindina Meteorologii ANM au emis o informare meteorologica de instabilitate atmosferica pentru Alba…

- „Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata - averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și pe alocuri grindina. Cantitațile de apa vor depași 25...40 l/mp.Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata - averse torențiale, descarcari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru mai multe regiuni ale țarii (vezi harta), in intervalul 8 iulie, ora 13:00 –08 iulie, ora 22:00. In intervalul menționat, in nordul Olteniei și al Munteniei, precum și in zona Carpaților…

- Meteorologii au emis recent un Cod Galben de instabilitate atmosferica valabil in Alba și alte județe din țara luni, 21 iunie, intre orele 11:00 și 22:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul menționat, in Moldova, Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei, precum…

- Meteorologii au emis o avertizare de tip Cod Galben de vreme rea, pentru județul Alba și mare parte a țarii. In total, in peste 25 de județe din țara se vor semnala averse torențiale, descarcari electrice și grindina. Intervalul de timp in care se vor manifesta fenomenele meteo: 10 iunie ora 12.00…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteo de vreme rea valabila de marți pana joi seara. De marți, 8 iunie, ora 12.00 pana joi, 10 iunie, ora 23.00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter…

- Meteorologii anunta ca, incepand de marți si pana joi seara, vor fi ploi care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii și grindina in toata țara. Instabilitatea atmosferica va fi insa puternica pana la sfarșitul saptamanii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- INFORMARE METEO: Vreme rea pana joi, in Alba și restul țarii. Ploi torențiale, descarcari electrice și intensificari ale vantului Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o informare meteo de ploi cu caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului In…