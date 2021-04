Dezvoltarea tehnologiilor informaționale și evoluția Internetului are, din pacate, multiple efecte adverse, printre care și posibilitatea exploatarii comerciale a celor tineri de catre persoane cu indeletniciri infracționale. Tehnica mereu in mișcare și deschiderea copiilor sau tinerilor catre ea, a facut ca și posibilitațile de recreere și comunicare sa se schimbe, uneori chiar dramatic. Raspandirea retelelor online de socializare a dus la o crestere a agresivitatii relationale online. Astfel, intalnim din ce in ce mai multe situatii care aduc atingere demnitații, ca de exemplu: poza unei persoane…