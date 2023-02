Stiri pe aceeasi tema

- Turcia s-a apropiat cu trei metri de Grecia, ca urmare a cutremurului devastator de 7,7 grade pe scara Richter care a avut loc luni, 6 februarie, la primele ore ale dimineții, provocind mii de morți și prabușirea unui numar uriaș de locuințe și cladiri, scrie presa elena, citata de Rador. Seismologul…

- UPDATE Bilantul victimelor seismului care a lovit luni Turcia si Siria se ridica la peste 11.200 de morti, potrivit celor mai recente cifre comunicate miercuri, transmit AFP si Reuters. In Turcia, numarul celor decedati a ajuns la 8.574, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, care s-a deplasat…

- Cel puțin 4.372 de persoane decedate au fost confirmate dupa ce doua cutremure puternice cu magnitudinea 7,7 și 7,6 au zguduit Turcia și Siria luni. In Turcia, marți dimineața, bilanțul a crescut la 2.921 de morți și 15.834 de raniți, potrivit lui Yunus Sezer, șeful serviciilor de dezastre din Turcia,…

- Bilanțul dupa primul cutremur a depașit 1.800 de MORȚI, in Turcia și Siria, transmite CNN . Cel puțin 1,498 de oameni au murit in Turcia și alți 8.533 au fost raniți dupa cutremurul din dimineața zilei de luni, de magnitudine 7,4, ce a lovit Turcia și Siria. Previziunile pentru un bilanț final sunt…

- Au ieșit la iveala informații despre condițiile de viața din inchisorile din Romania ale celebrului influencer și ale fratelui acestuia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Aproximativ 10 persoane au fost ingropate duminica intr-o avalanșa in zona de schi liber Lech/Zurs din statul austriac Vorarlberg, in vestul Austriei, informeaza Reuters . Avalanșa s-a produs in jurul orei 15.00. (14.00 GMT), a transmis Agenția de Presa din Austria(APA), adaugand ca mai multe elicoptere…

- Poliția belgiana a arestat-o ​​pe europarlamentarul socialist grec Eva Kaili, vicepreședinte al Parlamentului European, in legatura cu o ancheta privind corupția care implica gazdele Cupei Mondiale Qatar, a anunțat vineri procuratura. Arestarea a avut loc la cateva ore dupa ce alți patru suspecți au…

- Potrivit presei locale, deocamdata nu au fost raportate nici pagube materiale, nici raniti.Miscarea telurica al carui epicentru este situat la est de insula Evia si la o adancime de 9 km, a avut loc la orele 20.06 GMT, potrivit aceleiasi surse.A fost resimtita in special pe insula si in Attica, zona…