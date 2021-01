Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a adunat și comparat dovezile stiintifice colectate anul trecut, legate de rolul copiilor in pandemie, o tema careia i-a dedicat raportul sau saptamanal și a ajuns la concluzia ca școlile nu au fost, in mod general, un factor de supra-raspandire a coronavirusului. Potrivit…

- Datele unui sondaj realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES), comandat de Asociatia Romana a Bancilor arata ca numarul romanilor care reușesc sa economiseasca bani a scazut in timpul pandemiei, fața de perioada de dinainte. Cu toate acestea, nivelul economiilor a crescut. Aproximativ…

- In perioada crizei generate de pandemie, doar patru din zece romani reușesc sa faca economii, spre deosebire de doua treimi inainte de pandemie. Cați romani au facut economii in timpul pandemiei Potrivit unui studiu realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES)…

- Nivelul de stres s-a dublat in timpul pandemiei de coronavirus pentru unul din patru angajati romani, iar 30% dintre ei au ajuns deja la epuizare, potrivit unui comunicat al BestJobs, remis, joi, AGERPRES. Astfel, peste 70% dintre angajatii romani care au participat la un sondaj efectuat de platforma…

- Produsele cosmetice au fost printre cele mai cumparate de catre romani de cand a izbucnit criza sanitara. Comparativ cu anul trecut, romanii s-au orientat anul acesta mai mult spre produse profesionale destinate ingrijirii acasa, a declarat Daniela...