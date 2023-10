Stiri pe aceeasi tema

- UE i-a transmis un avertisment lui Elon Musk in legatura cu presupusa dezinformare cu privire la atacul Hamas asupra Israelului, inclusiv știri false și „imagini vechi reproduse", pe X, care era cunoscut anterior sub numele de Twitter, noteaza The Guardian.Scrisoarea sosește la mai puțin de doua luni…

- Lumea are nevoie de inca 44 de milioane de profesori pentru ca fiecare copil sa beneficieze de educație, potrivit noilor cifre ale UNESCO. De asemenea, 9% dintre profesorii de școala primara au renunțat la profesie in 2022, dublu fața de 4,6%, in 2015, transmite The Guardian. Potrivit UNESCO, 9% dintre…

- Guvernul francez a promis acțiuni pentru „liniști și proteja” publicul, deoarece capitala sa, Paris, raporteaza o creștere „pe scara larga” a ploșnițelor. Criza din ce in ce mai mare a ploșnițelor din Franța a declanșat o disputa politica, iar ministrul Transporturilor a convocat operatorii de trenuri…

- Criza din ce in ce mai mare a insectelor care sug sange trebuie combatuta inainte de Jocurile Olimpice de anul viitor, spun autoritațile de la Paris. Ministrul transporturilor a somat operatorii de trenuri și autobuze sa impiedice inmulțirea insectelor pe scaune, potrivit The Guardian.Un val de panica…

- Criza climatica și starea infrastructurii din Libia sunt unele dintre cauzele care au dus la inundațiile catastrofale din estul țarii, unde 2.300 de oameni au murit și alți 10.000 sunt dați disparuți, scrie The Guardian.

- Majoritatea oamenilor au tresariri in somn - dar cațiva au gasit o modalitate de a transforma asta in profit. Platformele video YouTube, TikTok și Twitch sunt pline de așa-numiții „streameri de somn”, care transmit in direct imagini cu ei inșiși sub patura.

- Milioane de familii se imprumuta pentru a acoperi facturile și cheltuielile de baza, potrivit unei analize care avertizeaza ca Marea Britanie intra intr-o noua faza periculoasa a crizei costului vieții, informeaza The Guardian.Se așteapta ca ratele dobanzilor sa creasca din nou in aceasta saptamana…