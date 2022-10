Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce parea odinioara de neimaginat ar putea sa se intample la iarna, cand telefoanele mobile ar putea sa nu mai functioneze daca rationalizarea energiei va scoate din functiune o mare parte a retelelor mobile din regiune, transmite Reuters. Oficialii din industria telecom intervievati de Reuters…

- Ceea ce parea odinioara de neimaginat ar putea sa se intample la iarna, cand telefoanele mobile ar putea sa nu mai functioneze daca rationalizarea energiei va scoate din functiune o mare parte a retelelor mobile din regiune, relateaza Agerpres. Oficialii din industria telecom intervievati de Reuters…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut luni, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, pe masura ce tarile isi intensifica masurile pentru a contracara criza energetica la mai putin de doua saptamani de debutul sezonului de termoficare, transmite Bloomberg. Luni dimineata, la hub-ul…

- De cand a fost acolo pentru prima data in urma cu doua decenii, printul Charles, acum rege al Marii Britanii, a vizitat in fiecare an regiunea romaneasca Transilvania, un teritoriu bucolic, presarat cu cladiri medievale, unde monarhul a gasit linistea pe care supusii sai i-au refuzat-o uneori, relateaza…

- Scaderea petrolului și a altor produse induce un posibil inceput de scadere a inflației in SUA. In schimb, in Europa energia electrica și prețul gazelor raman motive de ingrijorare. In zona Euro, inflația a atins 8,9% luna trecuta, cu 0,3 puncte peste iunie. In Romania, inflația din iulie, de 14,96%…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- Germania, care este piata domestica a Kronos, reprezinta aproape 50% din portofoliul de dezvoltare a parcurilor de panouri fotovoltaice achizitionat. ”EDP ​​Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea cel mai mare producator de energie regenerabila din lume, a ajuns la un acord privind achizitionarea unui…