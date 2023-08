Inflația pune în continuare probleme Germaniei. Alimentele și energia electrică, principalele cauze Rata anuala a inflației ramane ridicata in Germania, in luna iulie, potrivit celor mai recente date publicate de institutul german de statistica Destatis. Creșterile prețurilor la alimente constituie principalul factor determinant al inflației anuale, dar nici prețurile din zona de energie nu sunt de neglijat. In special facturile platite de germani pentru energia electrica au consemnat in iulie creșteri importante de prețuri, mai mari decat in lunile precedente. Scadere nesemnificativa a inflației in iulie Rata anuala a inflației, masurata ca modificarea anuala a indicelui… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

