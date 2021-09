Inflaţia din zona euro a accelerat în august la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani Preturile de consum din zona euro au urcat cu 3% in august, de la 2,2% in iunie, avansul fiind cu mult peste ritmul de 2,7% anticipat de analisti si de tinta BCE de 2%. Cresterea a fost alimentata de costuile energiei, dar si de preturile alimentelor. De asemenea, a avut loc o crestere mare, neobisnuita, a preturilor produselor industriale, potrivit datelor biroului european de Statisticp, Eurostat. Datele sunt dificile pentru BCE. Institutia si-a majorat de mai multe ori estimarile referitoare la inflatie in acest an, dar inflatia din august i-a depasit asteptarile, iar cresterea preturilor ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

