Inflația din octombrie s-a apropiat de 8% ​Rata anuala a inflatiei în luna octombrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2020 este 7,9%, au transmis miercuri oficialii INS, adusa de creșterea prețurilor la gaze și la energie. Așa cum BNR menționa marți, vom asista la o semnificativa înrautațire suplimentara a perspectivei inflației. &"Astfel, rata anuala a inflației este așteptata sa-și prelungeasca trendul pronunțat crescator pâna spre mijlocul anului viitor, implicit sa urce peste valorile previzionate anterior, în principal ca efect al majorarilor ample anticipate a fi consemnate de prețurile produselor energetice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata inflației a ajuns la pragul de 8%, de la 6,3% in septembrie. Pe fondul inflației foarte ridicate, aproape totul s-a scumpit in Romania, la capitolul bunuri de consum. Rata inflației a ajuns la 8% in aceasta luna, informeaza un comunicat al Institutului Național de Statistica (INS). Potrivit INS,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS)."Preturile…

- Totodata, s-a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la a0,75 puncte procentuale, de la a0,50 puncte procentuale. Astfel, incepand cu 10 noiembrie 2021, rata dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard)…

- Inflația a urcat în septembrie la 6,3%, mult peste estimarile anterioare ale Bancii Centrale. Topul scumpirilor e condus de energia electrica și ulei, urmate de gaze, combustibili și cartofi. Potrivit unor estimari ale economiștilor șefi din banci, prețurile ar putea crește la finalul anului cu…

- Rata anuala a inflatiei continua sa creasca și a ajuns la 6,3% in luna septembrie 2021, de la 5,3% in august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, marfurile alimentare cu 4,26%, iar serviciile cu 3,75%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica…

- Conform INS, preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 5,6%, in timp ce rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 a…

- ​​Marți, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României a hotarât majorarea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an, de la 1,25 la suta pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in luna august 2021, de la 5% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,92%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,97%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, preturile de…